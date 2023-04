Vrijdagavond is Dender in de play-downs van de Challenger Pro League niet verder gekomen dan een scoreloos gelijkspel tegen de beloften van Standard. Het was nochtans een aangename partij met veel kansen, vooral langs de kant van Dender. Maar voor de pauze trapt M'Barki op de paal. En na de pauze treft Dender ook nog eens de lat. Op het einde krijgen de Denderleeuwenaren bijna nog het deksel op de neus, maar het blijft 0-0. FCV staat derde in de degradatieplay-offs. Het kan rustig richting volgend seizoen werken. Of dat met trainer Timmy Simons aan het roer is, is nog altijd niet duidelijk.