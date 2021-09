En we blijven nog even bij het spoor. Want de 150 jaar oude spoorlijn Mechelen-Terneuzen stond vandaag centraal in het Waasland. Want het is Open Monumentendag. De spoorlijn bestaat intussen niet meer en is grotendeels omgevormd tot een fietspad. Maar in de grensdorpen zoals De Klinge wordt de herinnering eraan nog heel levend gehouden.