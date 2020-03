Ultraloper Serge loopt Marathon van Kruibeke samen met Samuel

Tussen al die enthousiaste lopers zat ook één heel bijzonder duo. Serge Van Autreve is een ultraloper. Hij loopt zijn wedstrijd samen met Samuel Van Tuyckom, en Samuel zit in een rolstoel. De jongeman lijdt aan Ataxie van Friedreich, een zeldzame ziekte. Om daar meer aandacht voor te krijgen nemen ze samen deel aan de marathon. In september plannen ze zelfs een tocht van Elversele naar de Mont Ventoux, in de Franse Provence.