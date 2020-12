Ultraloper Serge duwt 62 kilometer een rolstoelpatiënt vooruit voor het goede doel

Na de woestijn in het Amerikaanse Utah, en plaatsen in Roemenië, Groot-Brittannië en Nederland, duikt een mysterieuze monoliet nu ook op in ons land, en dan nog wel op een aardappelveld in Baasrode, 'of all places'. En hoewel het deze keer echt wel om een slechte kopie lijkt te gaan, is de boer, die de blinkende toren aantrof op zijn veld, er toch van onder de indruk. De eerste monoliet uit Utah is inmiddels opgeëist door een Amerikaans kunstenaarscollectief. Wie er achter de kopie in Baasrode zit is nog niet bekend. De boer vermoedt wel dat er de komende dagen meer duidelijkheid zal komen.