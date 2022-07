En we gaan eruit met beelden van de Berlaarse Bever. Een wandelaar heeft het dier kunnen filmen. De bever stak gisteravond een wandelpad over in de buurt van het Donkmeer, in deelgemeente Overmere. Sinds 2018 komen er opnieuw bevers voor in Berlare. Maar dat de dieren zich door passanten laten filmen op klaarlichte dag, is héél uitzonderlijk.