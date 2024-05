Uitstel voor E. Aalst, eindronde voor Ninove voorbij

Het BAS heeft voetbalploeg Eendracht Aalst tot vandaag uitstel gegeven om nog een laatste detail in het dossier in orde te brengen. Over wat het gaat, is niet duidelijk. Maar het zal wellicht nog tot begin volgende week duren of we weten of Eendracht Aalst de licentie nu zal krijgen of niet. Bij de club maken ze zich sterk dat dat zal lukken. KFC Merelbeke heeft haar licentie intussen wel al gekregen, en promoveert naar eerste nationale. En dat heeft dan weer gevolgen voor KVK Ninove. Voor hen zit de eindronde erop. Zij moesten normaal gezien morgen nog spelen tegen Jong Essevee, maar die wedstrijd wordt niet meer gespeeld. Ninove kan enkel nog promoveren als Aalst geen licentie krijgt.