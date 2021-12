Uitspraak kortgeding Nina Lauwaert: atletes moeten worden voorgedragen voor EK

Ballonvaarder David Spildooren uit Sint-Niklaas heeft het langeafstandsrecord ballonvaren verbeterd. Spildooren vertrok gisterochtend helemaal alleen met zijn warmeluchtballon vanuit Waasmunster richting de Alpen. Hij maakte een vlucht van maar liefst 1.120 kilometer en landde gisterennamiddag in Perugia, in Italië. Spildooren is een bekende naam binnen de wereld van het ballonvaren. Zo behaalde hij in september nog brons op het EK in Hongarije. En in oktober won hij het Belgisch kampioen in Vielsalm. Spildooren verbetert nu dus het Belgische langeafstandsrecord ballonvaren met zo'n honderd kilometer. Hij vloog 11 uur lang aan één stuk door. Maar dat was vooraf niet het plan, vertelt hij op zijn terugrit naar huis.