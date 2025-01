Uitslaande brand vernielt achterbouw van woning in Lokeren

In de Rivierstraat in Lokeren heeft zaterdagnamiddag een korte maar felle brand gewoed. Het vuur werd iets voor vier uur opgemerkt en woedde dan al hevig in een achterbouw van de woning. Bij aankomst van de opgeroepen brandweer was de brand al uitslaand en ging die gepaard met een grote rookpluim. De brandweer kreeg het vuur wel snel onder controle, maar kon niet vermijden dat de achterbouw volledig uitbrandde. Op het moment dat het vuur ontstond waren de bewoners niet aanwezig. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet gekend.