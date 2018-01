Sport Uitgekookt Gent haalt het makkelijk van een offensief zwak Lokeren

In een zeer teleurstellende derby heeft Sporting Lokeren drie goals moeten slikken tegen AA Gent. Het ging 3-0 de boot in in de Ghelamco Arena. Lokeren speelde tijdens de eerste helft goed georganiseerd, maar blonk alweer uit in offensieve onmacht. Het team van Peter Maes bokste in de tweede helft geen enkele kans in elkaar.