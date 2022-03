Uitbundig titelfeestje in het futsal: ARB Hamme is kampioen in tweede nationale

We blijven in de zaal voor een uitbundig titelfeestje in het futsal. ARB Hamme heeft zich dit weekend tot kampioen gekroond in de tweede nationale. Eindelijk, want de ploeg droomt al twee jaar lang van de promotie naar de hoogste afdeling. Maar door de coronacrisis werd de competitie meermaals stilgelegd. Vervelend voor ARB, want de ploeg steekt er al langer met kop en schouders bovenuit in hun reeks. Dat werd gisteren nog maar eens duidelijk.