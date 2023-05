Enkele leerlingen van het Oscar Romerocollege in Dendermonde zijn het slachtoffer geworden van cyberpesten. Ze worden geviseerd op de app Tiktok. Al enkele dagen circuleert er een video die afkomstig lijkt van de school zelf, maar het gaat om een fake account. Wie er achter zit is nog onduidelijk. In de video worden de meisjes met foto's en tekst belachelijk gemaakt met ongepaste opmerkingen. De video is al bijna 400.000 keer bekeken. De school neemt maatregelen en gaat in gesprek met de getroffen leerlingen, om hen te begeleiden.