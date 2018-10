Uitbreiding van Shop & Go parkeerplaatsen in Ninove

Een fietsster is deze voormiddag levensgevaarlijk gewond geraakt nadat ze is aangereden door een auto. Het ongeval gebeurde op de grens tussen Kemzeke en Sint-Pauwels. De vrouw reed op het fietspad. Een autobestuurder die uit de tegenovergestelde richting kwam, wilde afslaan, maar merkte de fietsster te laat op. Het slachtoffer werd meters ver weggeslingerd en liep zeer zware verwondingen op. De vrouw is in levensgevaar overgebracht naar het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas. Ook de jonge autobestuurder moest naar het ziekenhuis, want hij was in shock. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaaste om het ongeval te onderzoeken. Mogelijk was de automobilist verblind door de laagstaande zon.