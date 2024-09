In Dendermonde zijn er sinds vandaag 20 extra plaatsen in de kinderopvang. De stad opende een nieuwe afdeling in kinderdagverblijf De Kleine Kroon. Ondertussen kunnen daar al meer dan 100 kinderen worden opgevangen. Maar dat is nog altijd niet voldoende om de tekorten weg te werken. In juli vielen er nog 36 plaatsen weg in de stad, toen een ander kinderdagverblijf verplicht de deuren moest sluiten.