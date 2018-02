Uitbater voor Hof ter Saksen in Beveren gezocht

Het Natuurhuis in Steendorp, een deelgemeente van Temse, gaat uitbreiden. Momenteel is dat Natuurhuis een uitvalsbasis om de omliggende natuurgebieden Roomkouter, Gelaagpark en het Fort van Steendorp te bezoeken. Maar nu moet het ook een ontmoetingsplaats worden voor het toerisme in de streek. De uitbreiding is opvallend, want in november 2016 ging het Natuurhuis bijna volledig in vlammen op na een zware brand. Maar na de heropbouw volgt nu dus een uitbreiding, met extra aandacht voor duurzame energie.