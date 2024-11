Uitbater van DeWaterbus op Schelde test duurzame draagvleugelboot uit als watertaxi

Wie de afgelopen dagen eens ging uitwaaien aan de Schelde, die heeft er misschien deze vreemde vaartuigen zien vliegen over het water. Op de rivier zijn er volop proefvaarten bezig van een nieuw schip voor professioneel personenvervoer. Het vaartuig zou in de toekomst gebruikt kunnen worden als een waterbus, of als watertaxi en tourvaartuig in de haven. De boot is volledig elektrisch aangedreven. En omdat het vaartuig op draagvleugels vaart, lijkt het boven het water te zweven. De eigenaar, die ook de huidige waterbusdienst op de Schelde verzorgt, ziet er een mooie toekomst voor.