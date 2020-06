Uitbater café net over de grens: 'Speel meer politieagent dan cafébaas momenteel'

Morgen komt de nationale veiligheidsraad opnieuw samen om zich onder meer te buigen over de horeca. De kans is groot dat de café's opnieuw open zullen mogen gaan. Over de grens in Nederland is dat sinds gisteren al het geval. Maar, zomaar de grens oversteken om er een frisse pint te gaan drinken dat mag niet. Wie naar Nedeland wil gaan moet daar een gegronde reden voor hebben, zoals bijvoorbeeld bij familie op bezoek gaan. De grote drukte in de grenscafé's, die blijft voorlopig dan ook uit.