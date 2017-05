UGent voortrekker om meer allochtonen op unief te krijgen

Vanmiddag iets voor één uur is er brand uitgebroken in een bijgebouw van een school in Kruibeke. Alle 460 kinderen moesten daarom de school verlaten en werden veilig opgevangen in het ontmoetingscentrum De Brouwerij. De hulpdiensten waren snel ter plaatse. De brand was binnen het half uur onder controle. De brand ontstond in het verwarmingslokaal. De klaslokalen liepen geen schade op. Rond half drie konden alle kinderen weer naar school. De ouders werd gevraagd niet vroeger naar school te komen. Er raakte niemand gewond.