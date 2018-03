In heel wat middelbare scholen hebben ouders dit weekend hun kind ingeschreven. Dat was ook zo in de Sint-Maarten Middenschool in Beveren. Die school kwam vier dagen geleden in het nieuws omdat er vanaf woensdag al ouders stonden aan te schuiven. Absurd vroeg, en daarom was de eerste in rij de afgelopen dagen het mikpunt van pesterijen. Zo vroeg kamperen was misschien niet zinvol, maar toch hadden de kampeerders niet helemaal ongelijk. Niet alle leerlingen hebben meteen plaats. 42 van hen staan op een voorlopige wachtlijst.