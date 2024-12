Op de grens tussen Sint-Pauwels en Kemzeke is op kerstdag één van de twee beschermde twistkapelletjes aangereden. Het kapelletje is volledig vernield en moet terug worden opgebouwd. De bestuurder van een auto reed er, aan een te hoge snelheid, tegenaan. EN pleegde nadien zo goed als zeker vluchtmisdrijf. Het gemeentebestuur wil nu maatregelen nemen, want de kapelletjes hebben een grote geschiedkundige waarde.