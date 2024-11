Twintigtal werknemers geëvacueerd bij brand in textielbedrijf in Zele

De brandweerposten van Zele en Lokeren moesten gisteravond rond half acht in allerijl uitrukken naar een textielbedrijf aan de Industriestraat in Zele. Daar was aan een machine brand ontstaan. Die ging onmiddellijk met heel wat rookontwikkeling gepaard. Een twintigtal werknemers moesten worden geëvacueerd. Het automatische blussysteem trad vrijwel meteen in werking, waardoor de brand al grotendeels geblust was bij aankomst van de brandweer. Die voerde voor de zekerheid nog wel een grondige controle en nablussing uit. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend.