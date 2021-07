Twintiger uit Lede vecht voor z'n leven na zwaar motorongeval

Een nog maar pas aangelegde rotonde zorgt in Lokeren nu al voor problemen. Het rondpunt is te krap. Bussen van De Lijn raken er moeilijk door. De oppositie wil daarom dat de stad de weg laat verbreden. Deze situatie is hier zowat dagelijkse kost. Een buschauffeur kan de nieuwe rotonde aan het station maar net oprijden. Nog maar twee weken ligt het rondpunt er. De Lijn heeft al een klacht gestuurd naar het Lokerse stadsbestuur om te vragen om de situatie te bekijken. De rotonde is te smal, zegt ook N-VA-bestuurslid Micha Steeman, die zelf chauffeur is bij De Lijn. Ook voor fietsers is de nieuwe weginrichting gevaarlijk omdat ze het fietspad moeten verlaten om de rotonde over te geraken.