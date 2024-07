Twintiger komt om bij ongeval met elektrische step in Waaslandhaven

Op de Ketenislaan in Kallo is gisteravond een man van 25 omgekomen bij een ernstig verkeersongeval. Iets na 10 uur stak de man met zijn elektrische step ter hoogte van burcht Singelberg de laan over, op een fietsoversteekplaats. Een aankomende auto kon hem niet meer ontwijken. De bedrijfsbrandweer van een nabijgelegen chemisch bedrijf en medische diensten snelden ter hulp, maar konden helaas niks meer doen. De man overleed ter plaatse. Er is een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. De Ketenislaan was lange tijd afgesloten voor het verkeer.