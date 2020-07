Twintig jaar na dodelijk ongeval eindelijk een fietspad op N462 in Wetteren

Er komt nu toch een fietspad langs een groot deel van de N462. Dat is de verbindingsweg tussen Wetteren en Sint-Lievens-Houtem. Dat is rijkelijk laat. Twintig jaar geleden gebeurde er op de weg een zwaar dodelijk ongeval. En 17 jaar geleden waren er al plannen. Maar, al die tijd gebeurde er weinig. Nu is er licht aan het einde van de tunnel. De voorbereidende werken zouden nog dit jaar worden uitgevoerd. De N462 stond in de jaren negentig bekend als de dodenweg na een reeks zware en soms ook dodelijke ongevallen. Het toenmalige gemeentebestuur van Wetteren had daarop besloten om vrijliggende fietspaden aan te leggen, vanaf de Zuidlaan in Wetteren tot aan de gemeentegrens met Bavegem. Het gedeelte met doortocht in Wetteren en Massemen werd vrij snel gerealiseerd. Maar de passage door Westrem werd een ware calvarietocht. Maar nu lijkt de eindmeet in zicht. Het aanbestedingsdossier is goedgekeurd.