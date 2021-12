Twijfelt u nog over de wijn? Wijnliefhebber uit Bazel brengt gezelschapsspel voor wijn op de markt

Leuk nieuws voor Beveren. Want op het grondgebied van de gemeente woont er opnieuw een bever. En dat zou intussen al zo'n 150 jaar geleden zijn. Een boswachter bij Natuur en Bos kon deze foto maken van een afgeknaagde boomstam. Waar precies de foto genomen is, dat wordt niet verteld. Om op die manier de populatie niet te verstoren. Volgens het Agentschap is het vrij logisch dat er weer bevers worden gespot in Beveren. Een beetje verderop in de polders van Kruibeke leven er een drietal beverfamilies. Wellicht zijn ze bij het uitbreiden van hun territorium via de Schelde in Beveren geraakt.