Tweelingbroers van Jumeaux Lederwaren in Dendemonde worden hofleverancier

En dan ruilen we de turnzaal in voor de theaterzaal. Want gisteren is de musical 'Annie' van toneelvereniging Kunst Veredelt Kieldrecht in première gegaan. De vereniging bestaat 100 jaar, en met dit spektakel willen ze die verjaardag extra in de verf zetten. Het verhaal gaat, net zoals in de Broadway-musical en de vele verfilmingen, over het roodharige weesmeisje Annie. Op de planken heel wat vertrouwde gezichten dus, maar ook nieuw talent. En jonge streekgenoten stalen de show.