Tweede verlies op rij voor Okapi Aalst, met 80-82 tegen Limburg United.

Goed nieuws voor de dartsliefhebbers, want ook volgend jaar zullen heel wat internationale dartsers afzakken naar de Oktoberhallen in Wieze voor de Belgian Darts Open. De Belg Kim Huybrechts die de Nederlander Michael Van Gerwen naar huis stuurt. Het is één van de topmomenten van de afgelopen editie, twee weken geleden. En omdat het zo'n succes was heeft de organisator beslist om terug te keren. Het toernooi maakt deel uit van de PDC European Tour, een serie van dertien toernooien over heel Europa. Volgend jaar zal de Belgian Darts Open plaatsvinden van 5 tot 7 mei. Tickets daarvoor zijn nu al te koop. De organisatie verwacht ook dan weer heel wat toeschouwers.