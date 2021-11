In de Liga A van het vrouwenvolleybal heeft Asterix Avo Beveren gisteren een pijnlijke thuisnederlaag geleden. De Galliërs verloren in de Topsporthal met 1-3 van Genk. Trainer Kris Van Snick was na de wedstrijd hard voor zijn speelsters: een gebrek aan enthousiasme en vechtlust. Het is het tweede verlies op rij voor Asterix en dat zijn ze niet gewoon in Beveren.