Tweede verdachte gewelddadig incident Sint-Niklaas opgepakt en weer vrijgelaten

In Beveren is de politie een onderzoek gestart na een vreemd geval van vluchtmisdrijf. In de Luiseikstraat in deelgemeente Haasdonk heeft een vrachtwagen een tuinafsluiting over een lengte van 25 meter afgerukt. Het ongeval moet gebeurd zijn tussen middernacht en de vroege ochtend. De schade werd vanochtend ontdekt, maar van de dader ontbreekt elk spoor. Aan de bandensporen te zien, ziet het ernaar uit dat een vrachtwagenchauffeur de bocht verkeerd heeft ingeschat en aan volle snelheid in de afsluiting is gereden. Voor de bewoners is dit een kostelijke zaak. Zij deden via sociale media een oproep naar getuigen. Het is ook niet de eerste keer dat een vrachtwagen zich in deze straat vastrijdt.