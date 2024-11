Tweede onderhandelingsronde levert resultaat op in Zele: "Verlaten met opgeheven hoofd de coalitiegesprekken"

Ook in Zele is er na een maand onderhandelen een meerderheid gevormd. cd&v, Zele#Anders en Vooruit zullen de gemeente besturen. Het was geen gemakkelijke taak om een compromis te vinden over het grootste struikelblok: de harde knip in de markt. Een dynamische verkeersfilter moet de oplossing vormen. Tijdens de openingsuren van de handelaars zal de markt berijdbaar zijn. Na sluitingstijd en op zon-en feestdagen wordt het dan weer een voetgangers- en fietszone.