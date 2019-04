Tweede dag op rij prijs in file op E17 in Sint-Niklaas

Voor de tweede dag op rij was het vanmorgen prijs op de E17 in Sint-Niklaas. Opnieuw botsten twee vrachtwagens met elkaar in de staart van de file voor de werken in Waasmunster. Het ongeval gebeurde op exact dezelfde plaats als gisteren. De rijbaan lag over een afstand van 100 meter bezaaid met glas en brokstukken. de brandweer werd erbij gehaald om alles weg te vegen. Daardoor waren er tijdelijk 2 rijstroken afgesloten. En daardoor werd de file uiteraard nog langer dan ze al was.