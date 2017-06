In Overmere zijn de opnames van start gegaan voor de derde langspeelfilm van FC De Kampioenen. Een voormalig zuivelbedrijf is er omgetoverd tot de worstenfabriek van het personage Balthazar Boma. Net als de serie zijn de Kampioenenfilms erg populair. En dat was in Overmere zeker te merken. Regisseur Jan Verheyen en co brachten heel wat nieuwsgierigen op de been.