In tweede amateur stonden Voorde-Appelterre en FC Lebbeke tegenover elkaar. Twee ploegen die dit seizoen strijden voor het behoud. Voor Voorde-Appelterre woedt die strijd volop, want zij staan op een degradatieplaats. Lebbeke kon vorig weekend nog eens winnen, voor het eerst weer in maanden, en is daardoor eventjes in veiligere oorden geraakt.