Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts gaat de komende 2 jaar fors investeren in het openbaar vervoer én de fiets. Voor veilige fietsinfrastructuur heeft hij nog 300 miljoen euro opzij gezet. In onze provincie komen er zo onder meer nieuwe fietspaden lans de N41 in Hamme en een nieuwe fietsersbrug over de Dender aan het station in Aalst. Maar de meeste projecten, die zullen doorgaan in Beveren.