Twee zware ongevallen op E17 in Temse

De leerlingen van de twee basisscholen in Tielrode bij Temse geraken vanaf vandaag iets veiliger van en naar school. Want het kruispunt op de Burgemeester Achiel Heymanstraat is heringericht. Bijna een jaar geleden werd hier aan het zebrapad een gemachtigd opzichter aangereden. De man overleefde het ongeval niet. De gemeente greep in en heeft het kruispunt veiliger gemaakt. Er staan nu verkeerslichten, fluopaaltjes en extra waarschuwingsborden. Tijdens de schooluren mag je er ook niet sneller dan 30 kilometer per uur rijden, buiten de schooluren is dat 50 kilometer per uur.