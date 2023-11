Twee zwaargewonden bij verkeersongeval op E17 in Waasmunster

Op de Heirbaan in Kruibeke is gisteravond een bijzonder zwaar ongeval gebeurd. Een man raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. De horrorcrash gebeurde omstreeks 20u15 in een verraderlijk bochtje. De BMW met daarin een koppel kwam uit de richting van de Veldstraat, maar de bestuurster, een vrouw van 48, miste de bocht en reed frontaal in op twee bomen. De eerste boom brak daarbij volledig af. Bij de klap werd de passagierskant van de wagen volledig opengereten. De bestuurster liep als bij wonder slechts lichte verwondingen op. Maar haar passagier werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. De vrouw die achter het stuur zat had te veel gedronken. Haar rijbewijs is ingetrokken.