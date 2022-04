Twee zwaargewonden bij ongewoon verkeersongeval op E34 in Vrasene

Rond 7 uur vanmorgen zijn twee jonge mannen zwaargewond geraakt bij een ongewoon auto-ongeval op de E34. Net voorbij de oprit Vrasene, in de richting van Zelzate, reed de auto achteraan in op een rijdende vrachtwagen. Door de klap bleef de wagen vasthangen aan de truck en werd hij ettelijke honderden meters meegesleurd. Toen de trucker uiteindelijk opmerkte dat er iets loos was en hij zijn vrachtwagen op de pechstrook zette, loste de auto en bolde hij net niet de diepe gracht in naast de snelweg. De twee inzittenden liepen zware verwondingen op en werden naar het ziekenhuis overgebracht. De Nederlandse vrachtwagenbestuurder bleef ongedeerd maar was wel erg geschrokken. Het verkeer ondervond beperkte hinder.