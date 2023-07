Twee weken minimale opvang op speelplein Wetteren door tekort aan animatoren

Verdwijnt er met taverne De Brokkelinck binnenkort een begrip op het recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas? De kans is groot van wel. 37 jaar lang al bestaat de zaak die gevestigd is vlak aan de hoofdingang van het provinciaal domein. Maar de provincie is momenteel bezig met de bouw van een nieuw toegangsgebouw aan de andere ingang van De Ster. In dat gloednieuwe gebouw zal ook een brasserie komen, en dat zou het einde betekenen van De Brokkelinck. De huidige uitbaters willen er voorlopig zelf niet veel over kwijt maar zijn wel van plan om een petitie tegen de afbraak te starten. Ook gedeputeerde voor recreatiedomeinen An Vervliet was niet bereikbaar voor commentaar.