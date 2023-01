Twee wagens in de gracht na slippartij op de E17 in Lokeren: twee bestuurders lichtgewond

Het gebruik van deelauto's zit in de lift. Omdat een eigen wagen en het onderhoud ervan steeds duurder wordt, maar ook een deelwagensysteem ecologischer en groener is. Daarom wil Solva, een samenwerking tussen 21 steden en gemeenten in Zuid-Oost-Vlaanderen, het aantal deelwagens fors uitbreiden. Het lanceerde onlangs een grote enquête, en daaruit blijkt dat de interesse in een deelwagen steeds groter wordt. Niet alleen in steden, maar ook in meer landelijke gemeenten.