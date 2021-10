Wase auteur Chris De Stoop op shortlist Boekenbon Literatuurprijs

Over exact één week is het zover. Dan gaan de discotheken en de dancings weer open. En die heropening komt geen dag te vroeg, want uitbaters wachten daar al meer dan anderhalf jaar op, sinds maart vorig jaar. In De Witte Hoeve in Herzele wordt er al 46 jaar lang gedanst in het weekend. Maar door corona moest de bekende zaak sluiten. Een moeilijke periode, maar het einde is in zicht. Uitbaters An en Steven kijken er naar uit om hun vaste klanten terug te zien.