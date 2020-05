Twee verzoeken bij RvS om uitbreidingsplannen van haven te vernietigen

Ondernemers die onterecht een hinderpremie hebben aangevraagd en ontvangen storten die best zo snel mogelijk terug. Sommige bedrijfsleiders hadden die financiële tegemoetkoming van de overheid aangevraagd, zonder zelf te beseffen dat ze in de fout gingen. Zo ook een zaakvoerder uit Gent. Zijn bedrijf richt zich wel op de horeca, maar is zelf geen horecabedrijf. De Vlaamse overheid controleert ook zelf of iedereen die een premie heeft gekregen, er wel recht op had.