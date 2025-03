Twee verkeersongevallen op E17 zorgen opnieuw voor lastige ochtendspits

Het was vanochtend alweer een lastige ochtendspits. Vooral in het Waasland, op het stuk van de E17 tussen Lokeren en Sint-Niklaas verliep het verkeer een tijdlang heel stroef. In de richting van Gent gebeurde er rond half acht een ongeval net voorbij Lokeren. Daardoor stond er al snel een file tot voorbij Waasmunster. Niet veel later deed zich in de andere rijrichting, net voor Sint-Niklaas-West, ook een ongeval voor. Vier wagens botsten er op elkaar, maar net zoals bij het ongeval in de andere rijrichting vielen er gelukkig geen gewonden. Ook dit ongeval zorgde voor file. Heel wat bestuurders zochten bovendien een alternatieve weg waardoor het ook op de gewestwegen erg druk was.