Twee steekincidenten in Sint-Niklaas: twee verdachten gedagvaard in snelrecht

De twee verdachten die opgepakt werden na twee niet-gerelateerde steekincidenten in Sint-Niklaas, zijn gedagvaard in snelrecht en zullen zich later voor de correctionele rechtbank van Dendermonde moeten verantwoorden. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen. Bij het eerste incident waren drie mannen betrokken, van wie er een als getuige beschouwd wordt. De andere twee, een 21-jarige man en een 29-jarige man uit Sint-Niklaas, werden beiden gearresteerd en meegenomen voor verhoor. Bij het conflict liep geen van beide zware verwondingen op. Het tweede incident was een steekpartij waarbij een 24-jarige man met een steekwonde werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Er waren verschillende betrokkenen bij de feiten, maar het parket kan verder nog geen details meegeven. Uit de eerste bevindingen van het onderzoek blijken de twee steekincidenten niet gelinkt zijn aan elkaar.