Twee Sint-Niklase bouwbedrijven vallen in de prijzen: Eco&Zo is meest duurzame, Tifre is werkgever van het jaar

Twee Sint-Niklase bouwbedrijven zijn gelauwerd door de bouwsector. Renovatiebedrijf Tifre is door Bouwunie uitgeroepen tot Werkgever van het Jaar en Eco&Zo mag zich het meest Duurzame Bedrijf van het Jaar noemen. Een bekroning die deugd doet bij de bouwbedrijven, want de sector heeft het niet zo gemakkelijk. Bouwvakkers vinden is nog altijd zeer moeilijk. En ook op vlak van duurzaamheid kijkt de sector tegen grote veranderingen aan.