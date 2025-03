Twee positieve drugstesten tijdens grote verkeersactie in Ninove, burgemeester D'haeseleer: "We mogen de ogen niet sluiten voor druggebruik in onze stad"

De politie van Ninove heeft vrijdagavond een grote controleactie gehouden, waarbij de focus lag op het gebruik van drugs achter het stuur. Twee mensen legden een positieve drugstest af. De politie deed beroep op twee drugshonden van de federale politie, en wil de komende jaren ook zelf inzetten op de strijd tegen drugs. Burgemeester Guy D'haeseleer (Forza Ninove) woonde de actie bij. "We moeten het signaal geven dat drugs in het verkeer echt niet kan", zei hij. Morgenavond meer in het TV Oost Nieuws.