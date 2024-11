Twee personen naar ziekenhuis na slaapkamerbrand in Sint-Niklaas

Bij een brand vrijdagavond in de Driegaaienstraat in Sint-Niklaas zijn twee personen naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond rond zes uur in de slaapkamer op de eerste verdieping van dit huis. Iedereen kon tijdig het huis verlaten, maar twee personen raakten lichtgewond. De opgeroepen brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. De slaapkamer brandde deels uit en de rest van de bovenverdieping liep roetschade op. Een branddeskundige werd aangesteld. Door de brand was de straat een tijdje afgesloten.