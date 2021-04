Twee personen levensgevaarlijk gewond na ongeval op E17 in Kruibeke

Op de E17 in Kruibeke zijn deze middag twee personen levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval. Een auto is daar ingereden op een vrachtwagen die in de file stond. Het ongeval gebeurde aan het parkeerterrein in Kruibeke in de richting van Antwerpen. De klap was zwaar. Door de aanrijding verloor de auto een stuk van het dak. Het voertuig kwam pas 50 meter verder tot stilstand. De twee inzittenden zaten gekneld en moesten door de hulpdiensten bevrijd worden. Ze werden in kritieke toestand overgebracht naar het UZ in Antwerpen. Door het ongeval was de rechtse rijstrook een tijdlang versperd, wat voor verkeershinder zorgde.