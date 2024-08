Afgelopen nacht zijn er twee mannen gewond geraakt bij een steekpartij in Dendermonde. Eén iemand werd zelfs zwaar gestoken in de borst. Aanleiding was een hevige ruzie tussen drie mannen, in een appartement op de Provincialebaan. Waarover die ruzie precies ging, is nog niet duidelijk, maar één van de drie haalde een mes boven en begon te steken. De dader is nog op de vlucht.