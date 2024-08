Twee personen gewond bij steekpartij in appartement in Dendermonde

In Dendermonde zijn dinsdagavond twee personen gewond geraakt bij een steekpartij in een appartement. De feiten gebeurden rond middernacht in een flat aan de Provinciale Baan in Dendermonde. Er ontstond een discussie tussen drie personen, waarbij er ook sprake was overmatig drankgebruik, en de ruzie eindigde in een steekpartij. Twee mannen liepen daarbij messteken op. Eén man werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar dat is intussen geweken en hij kon het ziekenhuis al verlaten. De andere man raakte lichtgewond. De verdachte, ook een man, sloeg op de vlucht. Politie en parket onderzoeken de toedracht van de feiten.