Twee personen gewond bij ongeval op N41 in Sint-Niklaas

Op de N41 in Sint-Niklaas zijn deze namiddag twee mensen gewond geraakt bij een verkeersongeval. Net voor het kruispunt met de Heimolenstraat, in de richting van Belsele, reed een bestuurder in op zijn voorligger. De man verklaarde aan de hulpdiensten dat hij in slaap was gevallen achter het stuur. Hij raakte, net als een passagier in de aangereden auto, gewond. Ze werden beiden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurder die het ongeval veroorzaakte, bleek niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Hij werd ook onderworpen aan een drugstest. Het verkeer ondervond een tijdlang hinder.