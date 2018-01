In de tweede amateurliga blijft SK Sint-Niklaas het goed doen in de strijd om de tweede periodetitel. De Klaasjes wonnen gisteren, wel met wat moeite van laagvlieger Torhout. Pas in minuut 83 maakte Kristof Verspeeten het winnende doelpunt. Wel voldoende voor de drie punten en een stevige stek in de linkerkolom. Er viel gisteren nog meer goed nieuws te rapen, want voorzitter Guido Van Lijsebetten liet weten er toch nog één jaar bij te doen. Van Lijsebetten liet eerder verstaan dat hij de club wil verkopen. Hij is 75 jaar, maar blijft nu toch aan het roer.